Эксперт рассказал, как пенсионеры могут лишиться денег

Экономист Максим Чирков рассказал, как пенсионеры могут потерять деньги. По его словам, списание пенсий с банковских карт или счетов пожилых людей может иметь место в некоторых ситуациях, но должно происходить в соответствии с законодательством, сообщает АБН24 .

По словам эксперта, пенсионеры, имеющие долги по алиментам, займам или другим обязательствам, могут столкнуться с неприятностями. Кредитор вправе обратиться в судебные инстанции для получения решения о взыскании долгов. Если долг подтвержден, судебные приставы могут наложить арест на денежные средства на счетах должника, в том числе на его пенсионные выплаты.

«В случае неуплаты налогов или штрафов также возможно списание средств. Государственные органы имеют право на списание средств с банковских счетов граждан для погашения задолженности по налогам или штрафам», — добавил Чирков.

В случае, если пенсионер оформил заем или кредит под обеспечение своей пенсии, кредитор также может списывать средства с его счета при невыполнении условий договора. Экономист подчеркнул, что любые списания должны осуществляться с соблюдением действующих норм права.

Пенсионер, как правило, должен быть предварительно уведомлен о вероятном списании средств. Процедура и условия списания регулируются Гражданским кодексом и другими правовыми актами, отметил специалист.

В России пенсионные выплаты обладают определенной защитой от ареста, однако это не касается случаев, когда пенсионные деньги используются для погашения долгов, утвержденных судом.