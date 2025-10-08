Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при выборе ювелирного изделия

Ювелир Овсепян: в ювелирных магазинах РФ продают все больше подделок

В ювелирных магазинах в РФ появилось больше подделок. Доля фальсицированных и контрафактных украшений в России может быть около 20%. О том, как определить фейк, « Вечерней Москве » рассказал ювелир Акоп Овсепян.

Он отметил, что обычному покупателю непросто визуально определить, подделку ему продают или оригинальное украшение из платины, серебра или золота. У неспециалистов обычно нет знаний в сфере материаловедения или деталей обработки.

Выяснить, подлинный ли товар продают, можно с помощью особого ярлыка. На оригинальном украшении есть уникальный QR-код, а также идентификационный номер (УИН). Его выдает Федеральная пробирная палата, добавил Овсепян.

При этом необязательно проверять пробу на украшениях. Ее пишут не на всех изделиях.

На золоте и платине указывать пробу нужно. Однако предметы из серебра могут продаваться и без нее, добавил ювелир.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.