Эксперт рассказал, как избежать отравления собаки на улице

В Зюзино началась проверка после сообщений о том, что несколько собак попали в реанимацию из-за отравления сосисками с таблетками, разбросанными по округу. Ветеринар Артем Воскресенский объяснил, что догхантеры используют яды, вызывающие у животных яркие неврологические симптомы, такие как судороги и потеря координации, сообщает «Вечерняя Москва».

Первые признаки отравления могут появиться в течение суток, что затрудняет установление причины недомогания. При обнаружении симптомов следует немедленно обратиться в ветеринарную клинику, желательно в течение нескольких часов.

Воскресенский подчеркнул, что с адекватной медицинской помощью шансы на выживание отравленного животного очень высоки. Рекомендуется дать собаке витамин В6, который может помочь продержаться до визита к врачу.

Для защиты от догхантеров важно правильно дрессировать собак, обучая их не подбирать предметы с земли. Однако не все собаки поддаются дрессировке, поэтому для мелких пород может быть полезен специальный намордник, который предотвращает подъем пищи с земли, сохраняя возможность нюха.

Адвокат Даниил Лунев рассказал, что отравителей собак, догхантеров, можно привлечь к ответственности, например, за жестокое обращение с животными или умышленное уничтожение имущества, если пострадала дорогая собака. Для этого необходимо собрать доказательства, такие как заключение ветеринаров и чеки за лечение, а также обратиться в полицию. Однако на практике добиться серьезного наказания сложно, и чаще всего догхантеры отделываются штрафами или условными сроками. Общественный резонанс и поддержка СМИ могут помочь в таких делах.

«За свою нелюбовь к собакам догхантерам придется отдать до 300 тысяч рублей или посвятить пару лет исправительным работам. Отравителя можно привлечь к ответственности, причем к уголовной», — добавил эксперт.