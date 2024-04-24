Эксперт рассказал, где получать образование IT-специалистам

С появлением онлайн-площадок университет перестал быть единственным источником профессиональных знаний для IT-специалистов. Отсутствие высшего образования станет проблемой только для 18% работодателей, что отражает новую тенденцию рынка — ценить знания и навыки, а не наличие диплома, сообщил РИАМО руководитель корпоративных практик ALP Group Александр Казеннов.

По его словам, в команду, как правило, набирают людей с потенциалом и желанием совершенствоваться. Умение учиться становится определяющим в условиях активного развития искусственного интеллекта.

«Американская компания Gartner, специализирующаяся на исследованиях технологического сектора, прогнозирует рост расходов на разработку ИИ с 8% в 2023 году до 35% к 2027 году. Чтобы успевать за этими изменениями, нужно постоянно узнавать что-то новое, не останавливаясь на достигнутом», — рассказал Казеннов.

Университет помогает научиться задавать правильные вопросы и познакомиться с нужными людьми, что важно для карьерного роста. Однако такой же результат могут дать и онлайн-курсы, поэтому выбор остается за кандидатом. Также есть возможность обучаться внутри компании.

«У такого обучения есть плюсы как для сотрудников, так и для работодателей. Специалисты могут получать нужные для конкретной компании навыки в рабочее время, не тратя время и деньги на поиск образовательных возможностей. Из преимуществ для работодателей — опытный руководитель может развить в обучении навыки, необходимые в дальнейшей работе команды», — отметил эксперт.

Некоторые компании не идут на этот шаг из-за рисков, ведь обучение — затратный процесс, он не сразу приносит прибыль. Иногда для модернизации бизнес-процессов больше подходит кандидат извне — он может посмотреть на работу свежим взглядом.

«Если компания все же приняла решение проводить внутреннее обучение, нужно, чтобы у сотрудников были конкретные запросы и понимание, какими навыками они хотят овладеть. При этом важно во время обучения быть в диалоге с командой и отвечать на вопрос: „Зачем мы это делаем?“» — заключил специалист.