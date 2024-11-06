Эксперт раскрыл необходимые навыки для будущего

«Необходимо научить работать с новым цифровым миром производителей контента, а также научить человека жить в этой новой цифровой среде. Когда мы выходим в сеть, большинство из нас не проходит даже базового инструктажа. Если говорить об обучении производителей контента, то мы в „Диалоге“ видим нехватку специалистов, которые могут не просто вести паблик, а умеют проектировать информационное поле вокруг человека. Мы для себя назвали их „медиатехнологами“. Запущен проект „Мастерская новых медиа“, где мы обучаем и перепрофилируем тех, кто уже имеет работает с цифровой информацией. Наша задача сегодня — научить как можно больше производителей контента, пиарщиков, продюсеров думать о будущем и о человеке», — отметила Юлия Аблец.

Также она отметила, что не обойтись без кибер- или медиаграмотности для широких слоев населениях. Большое количество происшествий с человеком в цифровой среде происходит не потому, что кто-то его хотел обидеть, а потому что человек сам не всегда понимает, как пользовать сервисом.