Основатель «Лиги инвесторов» Евгений Ходченков в беседе с RuNews24.ru рассказал, зачем подросткам имеет смысл искать подработку.

По его словам, это необходимость: старшеклассник может не только заработать деньги на новый телефон, но и начать искать пути в жизни.

«Подросток, который сам зарабатывает деньги, сразу начинает понимать, что 500 рублей — это не просто „мама, дай“, а результат труда. С заработанным в кармане меньше хочется тратить на всякую ерунду. Они также лучше управляют финансами и реже оказываются в финансовых „пробоях“ во взрослой жизни», — сказал журналистам Ходченков.

Помимо кафе и ресторанов, источником подработки сегодня могут стать соцсети. Подросток может вести аккаунты, создавать контент, работать с визуалом. Существуют удобные платформы: YouDo и биржи фриланса.

Кроме того, важно учиться планировать время и не срывать дедлайны — подработка отлично учит дисциплине.