Эксперт по питанию рассказала, как не испортить окрошку

сегодня в 10:39

Чтобы не испортить окрошку, важно использовать только цельные продукты, сообщила РИАМО нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Наилучшим источником белка для мясной окрошки будут отварное куриное или говяжье мясо, отварной язык.

«Можно сделать „морскую“ окрошку с кальмаром или морским гребешком. Наихудший вариант — вареная колбаса — чаще всего содержит белок низкого качества, красители и избыток консервантов», — сказала нутрициолог.

Также важно использовать для заправки сметану вместо майонеза. Можно приготовить соус из сметаны с хреном, солью и горчицей.

«Заправляйте окрошку жидкостью и специями непосредственно перед употреблением. Постояв, овощи размокнут, потеряют вкус и пользу», — добавила Ильичева.

30 мая отмечается День окрошки. Первое упоминание об окрошке в привычном современному человеку виде относится к концу XVIII века. В каждом регионе страны были свои рецепты этого холодного супа.