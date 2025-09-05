Эксперт перечислила ошибки, которые мешают россиянам выучить китайский язык

С ростом экономического влияния Китая в мире увеличивается и значимость китайского языка. Развитие туристических связей, расширение бизнес-контактов и общий поворот глобального внимания к восточным странам делают владение китайским все более ценным навыком. Руководитель онлайн-магистратуры НИУ ВШЭ «Китайский язык в межкультурной бизнес-коммуникации» Мария Дубинина в разговоре с РИАМО рассказала, почему, несмотря на растущий интерес к изучению китайского, многие россияне продолжают считать его освоение чрезвычайно трудным процессом и часто допускают типичные ошибки в обучении.

Раньше китайский язык воспринимался как нечто экзотическое, неизведанное и потому внушающее сомнение. На сегодняшний день методики преподавания, доступ к цифровым инструментам, современным технологиям, рост интереса к культуре Азии среди современной молодежи, а также активные геополитические и образовательные связи с Китаем создают благоприятную основу для изучения языка. Важно помнить, что в китайском «быстрых побед» меньше, чем в освоении европейских языков. Начинающих часто пугает именно медленный прогресс. Однако и продолжающим важно помнить, что так называемый «эффект плато» (временное замедление в освоении языка) характерен для всех, кто учит иностранные языки, и китайский здесь не исключение.

О стереотипах

Дубинина отметила, что распространенное мнение о трудности освоения китайского языка вполне обоснованно. Для эффективного изучения требуется методичный и постепенный подход. Среди главных препятствий для иностранцев выделяется иероглифическая система письма. Среднестатистический китаец обычно знает примерно 4 тысячи иероглифов.

Необходимость перестройки речевого аппарата также создает трудности. В китайском языке, который относится к вокалическому типу, отсутствуют привычные для русскоговорящих различия между глухими и звонкими, твердыми и мягкими согласными.

Особое внимание при изучении уделяется правильной артикуляции гласных и освоению тональной системы, которые критически важны для передачи смысла в этом языке.

Частые ошибки

Те, кто берется учить китайский язык, как правило, совершают типичные ошибки. Многие учащиеся не уделяют должного внимания тональной системе и иероглифам, хотя именно тона определяют значение слов в китайском. Эксперты отмечают, что нереалистичные ожидания быстрых результатов также мешают успешному освоению языка. Дубинина рекомендовала устанавливать конкретные цели на разные периоды обучения и отмечать даже небольшие достижения. Китайский язык требует особого терпения и систематического подхода для достижения прогресса.

Для улучшения произношения и понимания мелодики китайского языка рекомендуется активно применять современные технологии. Полезно делать аудиозаписи собственной речи и анализировать их, сравнивая с произношением носителей языка. Прослушивание китайских песен и подкастов также способствует развитию слуха.

Дубинина предупредила об опасности пренебрежения изучением иероглифов. По ее словам, это может создать серьезные препятствия в будущем, особенно для тех, кто планирует учиться или работать в китайскоязычной среде. Необходимость делать рукописные заметки неизбежно возникнет, поэтому методичное освоение иероглифического письма должно начинаться на ранних этапах обучения.

Грамматика и применение языка на практике

Многие ошибочно считают, что китайский язык либо невероятно сложен, либо, наоборот, слишком прост. Хотя грамматика китайского может казаться проще европейских языков, это лишь поверхностное впечатление. Для правильной и естественной речи необходимо освоить множество специфических конструкций и нюансов. Специалисты подчеркивают, что эффективность обучения снижается без погружения в культурный контекст и регулярного использования языка в повседневной жизни.

Практическое применение языка в реальных ситуациях значительно повышает эффективность обучения. Специалист рекомендовала использовать китайские сайты для решения повседневных задач: чтения обзоров продуктов, планирования путешествий, бронирования жилья или выбора подарков.

Чтобы избежать выгорания при изучении языка, важно выходить за рамки учебников. Погружение в языковую среду можно создать даже дома — достаточно настроить телефон на изучаемый язык, использовать голосовых помощников или вести личный дневник на новом языке. Актуальные данные, современные выражения и пополнение активного словаря — все это обеспечивается благодаря данному ресурсу, как сообщают эксперты в области лингвистики.

«Китайский язык уже невозможно воспринимать исключительно как „второстепенный“. Его значение расширяется параллельно с экономическим и политическим влиянием Китая. Его изучают ради карьерных перспектив, образования, а также „для души“. В России наблюдается устойчивый рост интереса к Китаю. Более того, внимание к китайской культуре, кино, музыке и другим медийным трендам делает этот язык еще более привлекательным для молодого поколения», — пояснила эксперт.