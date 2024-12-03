Эксперт ответил, как смещение северного магнитного полюса влияет на планету

В 1990-е годы ученые заметили движение северного магнитного полюса Земли, который на протяжении долгого времени располагался в Канадском архипелаге. Научный руководитель направления «Магнетизм Земли и планет» Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Валерий Петров отметил, что в конце 1990-х его дрейф ускорился, и полюс стал перемещаться в сторону России, покинув Северную Америку, сообщает aif.ru .

Магнитное поле Земли, сформированное благодаря движению жидкого железного ядра, защищает планету от космического излучения и солнечного ветра. Несмотря на свою стабильность, магнитные полюсы могут изменять свое положение и не совпадать с географическими полюсами.

В последние десятилетия северный магнитный полюс смещается со скоростью до 55 километров в год, и оценки предполагают его возможное приближение к российским землям к 2050 году. Однако точные прогнозы его движения остаются затруднительными.

Ученые подчеркивают важность наблюдения за его перемещением, так как близость полюсов связана с повышенной магнитной активностью, что может повлиять на навигацию воздушных судов и космических спутников. Геомагнитные бури в этих районах представляют угрозу для техники и полетов.

«Есть представление, что при смене полюсов и исчезновении магнитного поля ослабнет защита планеты от космической радиации, и все живое погибнет», — отметил Петров.