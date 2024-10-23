Эксперт оценила идею обязательного визита к психологу при разводе

Ранее в России предложили обязать пары при подаче документов на развод пройти психологическую консультацию. На нее суд может направить супругов ради примирения.

«Психолог „насильно мил не будет“. Наша работа предполагает доверие, открытость, желание получить помощь. Если тот из пары, кто настаивает на разводе, ожидает, что его будут уговаривать не разводиться, он заранее примет оборонительную позицию. И это свело бы на нет любые усилия психолога», — заявила эксперт.

Она добавила, что одна консультация не решит накопленных проблем. Семейная и парная терапия работает не так, что пара рассказывает о проблемах, а психолог говорит, как их решить. Это бытовое представление не соответствует реальности.

«На самом деле пара неделя за неделей вместе с психологом пересматривает то, что между ними происходит, меняет паттерны общения, восстанавливает контакт. Не потому, что психолог сказал, что делать. А благодаря процессам, происходящим на сессиях. Их нужно в среднем около 20», — объяснила психолог.

В большинстве случаев развод — это созревшее, выношенное решение. К нему прибегают, если уже много раз пытались налаживать отношения, разочаровывались и снова пытались. И к моменту принятия решения о разводе отношения испорчены окончательно. Даже если представить себе, что психолог уговорил пару не разводиться, что дальше?

«Однако консультация психолога могла быть действительно полезна, если бы в ней предлагалось обсудить, как минимизировать травму детей, как построить общение по поводу их воспитания, как вести себя с детьми. Такая консультация с большой вероятностью вызвала бы искренний интерес. Потому что это то, чего разводящиеся родители и сами хотят. И чего больше всего боятся — навредить детям», — подчеркнула специалист.

По ее словам, от такой консультации дети бы выиграли больше всего. Для них в разводе наиболее разрушительна конфронтация родителей между собой и конфликт лояльности: когда при маме нельзя открыто скучать по папе, а при папе — по маме.

Этот разговор заодно позволил бы паре всерьез «примерить» на себя жизнь после развода и оценить ее сложности. Для некоторых это может стать толчком к пересмотру планов, заключила Катаева.