Эксперт оценил вероятность вымирания человечества от ИИ в 95%

Глава Machine Intelligence Research Institute Нейт Соарес, бывший инженер Google и Microsoft, заявил, что вероятность исчезновения человечества из-за развития искусственного интеллекта составляет «не менее 95%», сообщает РБК .

По его словам, такая перспектива неизбежна, если сохранится текущая траектория технологического развития.

По мнению ученого, современный ИИ находится на ранней стадии, но достижение уровня общего искусственного интеллекта (ОИИ) сделает его равным человеческому. Машины получат критическое преимущество благодаря отсутствию потребности в сне, пище и мгновенной передаче знаний.

Главная опасность — создание сверхразума без понимания принципов его работы, резюмировал Соарес.

Бизнесмен Илон Маск ранее прогнозировал, что ИИ превзойдёт совокупный человеческий интеллект к 2030 году. В марте 2024 года он называл более ранний срок — 2029 год. По его оценкам, через два года ИИ сможет превосходить людей в любой области.

Организации, включая ООН и OpenAI, призывают к регулированию ИИ, но инвестиции в разработки продолжают расти. В 2023 году глобальные вложения в ИИ-стартапы достигли 42 млрд долларов.