Европейские актеры озвучки опасаются потери работы из-за угрозы замены ИИ

Актеры озвучки опасаются потери работы из-за угрозы замены искусственного интеллекта и призывают Евросоюз к созданию рычагов регулирования сферы, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Вопрос о влиянии и роли технологий в киноиндустрии поднимается не в первый раз. ИИ активно обсуждался в Голливуде после забастовок 2023 года, после которых появились новые правила применения этой технологии.

Отмечается, что по мере того, как голоса, сгенерированные ИИ, все более совершенствуются, ассоциации актеров озвучки европейских стран призывают Евросоюз ужесточить правила, чтобы защитить качество, рабочие места и каталоги исполнителей от использования для создания дубляжа в будущем.

Ранее эксперты рассказали, что переписки с искусственным интеллектом могут быть использованы в суде как косвенные доказательства, если соблюдены процессуальные нормы, комментируя заявление главы OpenAI Сэма Альтмана.