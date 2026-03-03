Эксперт объяснила, почему еда из детства кажется вкуснее

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева объяснила, почему простые блюда из детства нередко кажутся вкуснее модных гастрономических трендов, сообщает Life.ru .

По словам эксперта, за последние годы рацион стал разнообразнее: в нем появилось больше сложных блюд и зарубежных ингредиентов. Однако расширение ассортимента усложнило выбор, и на этом фоне усилился интерес к знакомым вкусам.

Трендовая еда часто связана с социальными ожиданиями — ее нужно попробовать и оценить. Блюда из детства выбирают ради комфорта, а не статуса. В условиях постоянных новинок привычные продукты становятся островком стабильности, подчеркнула Матвеева.

Она отметила, что вкус частично «запрограммирован»: гены влияют на восприятие сладкого, соленого и жирного, а предпочтения формируются в раннем возрасте. Если человек вырос на определенных сочетаниях, они закрепляются как «норма вкуса» и сохраняются во взрослом возрасте.

«Блюда из детства одновременно удовлетворяют эмоциональную потребность и помогают оптимизировать бюджет. Ностальгия становится не только психологическим ресурсом, но и рациональным выбором», — подчеркнула Матвеева.

Дополнительную роль играет нейробиология: зоны мозга, отвечающие за вкус и запах, связаны с памятью и эмоциями. Поэтому простые блюда вызывают ощущение спокойствия и возвращают к приятным воспоминаниям. Кроме того, такие продукты обычно дешевле и доступны в магазинах готовой еды.

