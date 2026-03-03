Эксперт объяснила, почему еда из детства кажется вкуснее
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева объяснила, почему простые блюда из детства нередко кажутся вкуснее модных гастрономических трендов, сообщает Life.ru.
По словам эксперта, за последние годы рацион стал разнообразнее: в нем появилось больше сложных блюд и зарубежных ингредиентов. Однако расширение ассортимента усложнило выбор, и на этом фоне усилился интерес к знакомым вкусам.
Трендовая еда часто связана с социальными ожиданиями — ее нужно попробовать и оценить. Блюда из детства выбирают ради комфорта, а не статуса. В условиях постоянных новинок привычные продукты становятся островком стабильности, подчеркнула Матвеева.
Она отметила, что вкус частично «запрограммирован»: гены влияют на восприятие сладкого, соленого и жирного, а предпочтения формируются в раннем возрасте. Если человек вырос на определенных сочетаниях, они закрепляются как «норма вкуса» и сохраняются во взрослом возрасте.
«Блюда из детства одновременно удовлетворяют эмоциональную потребность и помогают оптимизировать бюджет. Ностальгия становится не только психологическим ресурсом, но и рациональным выбором», — подчеркнула Матвеева.
Дополнительную роль играет нейробиология: зоны мозга, отвечающие за вкус и запах, связаны с памятью и эмоциями. Поэтому простые блюда вызывают ощущение спокойствия и возвращают к приятным воспоминаниям. Кроме того, такие продукты обычно дешевле и доступны в магазинах готовой еды.
