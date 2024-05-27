Эксперт объяснила, как отличить хорошее онлайн-обучение от бесполезного тренинга

Рынок онлайн-образования постоянно расширяется. Коучи и наставники предлагают сделать студента богатым за 24 часа или получить важные навыки всего за пару месяцев. Как отличить достойное онлайн-образование от бесполезных тренингов рассказала РИАМО бизнес- и бренд-стратег, психолог, владелица Simuran Consulting Владмира Симуран.

По словам эксперта, онлайн-образование открывает доступ к новым знаниям и инструментам. У самой Симуран 2 высших образования и более 50 дипломов о прохождении повышения квалификации. Она подчеркнула, что у достойного образования есть общие характерные черты.

Подробная программа обучения

В программе должно быть прописано пошагово, что будет изучать студент. Если этого нет — стоит задуматься. Часто инфомошенники манипулируют людьми: «Если просите программу, значит вы не готовы к переменам!». Они прилагают все усилия, чтобы продать свой «курс».

«На бесплатной консультации они много времени посвящают обсуждению так называемой точки А или описанию того, в какой ситуации вы сейчас находитесь. После этого вам предлагают вслух помечтать о другой жизни, поделиться своими целями, рассказать о самом сокровенном», — описывает действия мошенников Симуран.

Затем ставка будет сделана на эмоции клиента. Лженаставники будут рассказывать, как плохо, если человек не достигнет своей цели. При этом их достижение возможно только при участии псевдоучителей, а программа обучения здесь не играет роли.

Обычная фраза мошенников: «Мы работаем над состоянием, поэтому мои ученики начинают зарабатывать в 10 раз больше». Эксперт предупреждает: если вы слышите подобные фразы, лучше искать другие курсы.

Конкретные кейсы для выстраивания бизнес-процессов

На качественных тренингах обучают конкретным инструментам, которые можно использовать в работе или жизни. Однако инфомошенническая пирамида продолжает процветать: адепты наставника зарабатывают не на продуктах, а на продвижении своего «гуру».

«Вместо подробных объяснений и кейсов, как выстроить бизнес-процессы в компании и личном деле, — обучение манипулятивным продажам и призывы продавать своим друзьям и знакомым курсы упомянутого наставника», — объяснила бизнес-стратег.

Распространенная фраза мошенников: «Ты сможешь окупить свое обучение, продав мои курсы другим людям». Лженаставники используют эти слова в качестве направления для дальнейших действий. Вместо информации о том, как строить бизнес, такие люди превращают «студентов» в свой собственный «отдел продаж», работающий за копейки.

Репутация образовательного центра или преподавателя

Перед тем, как приобрести курсы через рассрочку или взять кредит, стоит обязательно узнать, есть ли лицензия у образовательного центра, сколько лет преподаватель работает в этой сфере. Полезно будет почитать отзывы на сторонних ресурсах.

Часто мошенники включают излюбленные манипуляционные фразы: «Отправь заявку на рассрочку. Одобрят — значит это знак, что ты должен учиться со мной». При этом рассрочку одобряют всем подряд.

«Помните: у преподавателя, который действительно может вас научить тому, что озвучено в программе, обязательно должен быть практический опыт. Идеально, когда он работает в своей сфере хотя бы 5 лет, то есть успел наработать те самые условные 10 тыс. часов», — подчеркнула Симуран.

Работа с инструментами с учетом обозначенной цели

Специалист напомнила, что масштабирование бизнеса основано на конкретных инструментах. Здесь не поможет «проработка мышления с использованием авторских медитаций».

Более того, работа с мышлением должна осуществляться через прямое взаимодействие с преподавателем, а не с помощью упражнений «Выпишите в блокнот 10 своих установок». Это сложный процесс, однако мошенники продолжают использовать подобные фразы: «Ты достоин большего — поверь в себя!», «Иди и продавай на миллион, и никого не слушай».

«Мало просто что-то сделать — нужно найти корень проблемы, разобраться в причинах своих эмоций и реакций. Сделать это за несколько минут потому, что так сказал „наставник“, — не получится», — обозначила психолог.

Получить достойное образование в Сети можно. Главное — учиться у практиков, получая опыт, который также можно использовать на практике. Симуран посоветовала руководителю бизнеса задуматься, а стоит ли погружаться глубоко в продажи, маркетинг и другие сферы. Нужно определиться, какие нужны компетенции, а потом подбирать курсы.