Эксперт объяснил природу странных звуков от застрявшего на МКС корабля Starliner

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Эксперт Железняков связал странные звуки на Starliner с тепловыми процессами

Член Российской академии космонавтики Александр Железняков считает, что загадочный шум на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле Starliner может быть связан с тепловыми процессами, сообщает kp.ru .

По его словам, такие явления становятся причиной изменений объема материала. Эксперт не исключил, что стук появляется из-за включения какого-либо оборудования.

«Может, кто-то в далеком углу МКС чем-то стучал», — предположил специалист.

Он отметил, что звук схож с вибрацией корпуса при тепловом расширении. С теоретической точки зрения, космический аппарат может развалиться, указал Железняков.

«Но процесс может занять годы и десятилетия, так что, возможно, ничего криминального нет», — резюмировал историк космонавтики.

Ранее астронавт Бутч Уилмор пожаловался на странный шум с застрявшего на МКС корабля Starliner. По его словам, звук напоминает импульсы работающего сонара.

Экипажу пока не удалось выяснить природу стука. Предположительно, специалисты смогут решить проблему только после возвращения корабля на Землю 7 сентября 2024 года.