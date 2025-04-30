Эксперт объяснил, почему нельзя переходить по неизвестным ссылкам в мессенджерах

Переходить по неизвестным ссылкам в мессенджерах категорически не рекомендуется, поскольку за такими ссылками может скрываться множество угроз, сообщил РИАМО частный эксперт по кибербезопасности и восстановлению утерянного после взломов доступа к социальным сетям Николай Лаошин.

«Часто мошенники используют социальную инженерию — отправляют сообщения от имени знакомых, служб поддержки или популярных компаний, чтобы вызвать доверие и подтолкнуть к клику. Даже один переход по вредоносной ссылке может привести к заражению устройства вирусом, утечке личных данных или установке шпионского ПО», — сказал Лаошин.

Кроме того, ссылки могут вести на поддельные сайты, которые визуально неотличимы от настоящих — пользователь вводит логин и пароль, и эта информация тут же попадает к злоумышленникам. Особенно опасно, если через такие сайты похищают данные от банковских аккаунтов или систем хранения паролей.

«Безопаснее всего — игнорировать и удалять сомнительные ссылки, даже если они пришли от знакомых: их аккаунт тоже мог быть взломан. В кибербезопасности лучше перебдеть, чем потом устранять последствия», — добавил эксперт.