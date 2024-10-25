Эксперт объяснил, почему молодежь не выбирает целевое обучение

Минобрнауки РФ предложило возможность второго целевого набора после основной приемной кампании, чтобы не поступившие абитуриенты могли стать целевиками. Доктор экономических наук, профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что вузы столкнулись с рядом трудностей при наборе студентов по целевым квотам, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил профессор, работодатели не проявили достаточной активности, подав лишь 95 тыс. заявок на 145 тыс. доступных мест. Это указывает на переоценку потребности в молодых кадрах.

Многие вакансии в бюджетной сфере не привлекательны для молодежи: обязательство отрабатывать 5 лет за низкую зарплату в 30 тыс. рублей отпугивает студентов, подчеркнул Сафонов.

«Возникло больше обязательств в отношении работодателя, необходимость добиться согласия работодателя взять именно того человека, который хочет к нему пойти, согласие самого студента оказаться в определенной зависимости на 3-5 лет, в том числе поехать на ту территорию, где тяжело проживать», — добавил он.

В результате многие выбирают платное обучение, что дает им больше свободы в выборе работодателя и возможность компенсировать расходы, заключил эксперт.