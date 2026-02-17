Эксперт объяснил необходимость вакцинации домашних животных

Эксперт Балагуров: прививки нужны кошке, даже если она не выходит на улицу

Директор фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров заявил, что домашних кошек необходимо вакцинировать, даже если они не выходят на улицу. По его словам, риск заражения сохраняется в квартире и во время визитов к ветеринару, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Поводом для разъяснений стал вопрос читательницы, чей кот начал прихрамывать после прививки. Ветеринар предупредил, что такая реакция может сохраняться до трех дней. Хозяйка усомнилась в необходимости вакцинации, поскольку питомец не выходит на улицу.

Балагуров подчеркнул, что отказ от прививок несет больший риск, чем возможные временные побочные реакции.

«Как бы ни был внимателен хозяин, он не может круглосуточно контролировать питомца. Кошка может выбежать в открытую дверь, выпрыгнуть из окна или заразиться в ветклинике, у грумера, на даче», — пояснил эксперт.

Он добавил, что вирусы способны сохраняться на обуви, одежде и предметах быта несколько дней. Источником заражения теоретически может стать даже корм при нарушении условий производства или хранения.

Специалист рекомендовал покупать корм в неповрежденной упаковке и хранить его в герметичных контейнерах. Однако, по его словам, полностью исключить риск невозможно, поэтому своевременная вакцинация остается главным способом защиты животного.

