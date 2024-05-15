Эксперт объяснил, как защитить пенсионеров от мошенников
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Эксперт по кибербезопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов отметил, что установка лимита на снятие денег и на переводы с банковских счетов позволит защитить пожилых родственников от мошенников, сообщает Общественное Телевидение России.
Специалист обратил внимание, что указанные ограничения можно отключить в любое время. По словам Мясоедова, также до пенсионеров нужно донести, чтобы они не кликали на подозрительные ссылки в Сети.
«Желательно информировать их (пожилых — ред.) о том, что не стоит пользоваться сайтами, которые им действительно не нужны», — уточнил Мясоедов.
По его словам, при необходимости людям зрелого возраста следует помочь зарегистрировать их учетные записи.
Также эксперт указал на важность постоянного общения с родными. По его мнению, такие действия помогут уберечь близких от аферистов.