Эксперт объяснил, как защитить пенсионеров от мошенников

Эксперт по кибербезопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов отметил, что установка лимита на снятие денег и на переводы с банковских счетов позволит защитить пожилых родственников от мошенников, сообщает Общественное Телевидение России .

Специалист обратил внимание, что указанные ограничения можно отключить в любое время. По словам Мясоедова, также до пенсионеров нужно донести, чтобы они не кликали на подозрительные ссылки в Сети.

«Желательно информировать их (пожилых — ред.) о том, что не стоит пользоваться сайтами, которые им действительно не нужны», — уточнил Мясоедов.

По его словам, при необходимости людям зрелого возраста следует помочь зарегистрировать их учетные записи.

Также эксперт указал на важность постоянного общения с родными. По его мнению, такие действия помогут уберечь близких от аферистов.