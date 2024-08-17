Эксперт назвал «разумной» сумму вознаграждения топ-менеджерам Сбера

По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, в текущих условиях при определении суммы вознаграждения необходимо учитывать не только показатели финансовой эффективности, но и актуальные концепции устойчивого развития, обстановку и операционную среду, в которой работает компания, а также в целом «проблематику справедливого распределения прибыли». Поэтому сумма бонуса топ-менеджерам Сбера выглядит разумной.

«Сбер пошел по пути соблюдения высоких стандартов финансовой этики и принял решение о разумном вознаграждении топ-менеджмента, которое отражает масштабы банка в экономике, но при этом вряд ли могут быть расценены как излишество, учитывая непростую обстановку в экономике и усиление санкционного давления», — заявил Бархота.

Он добавил, что для долгосрочной мотивации банк может предусмотреть реализацию лучших мировых практик, которые предусматривают дополнительную мотивационную схему премирования за непрерывный трех- или пятилетний цикл развития, считает он. «Взвешенное отношение к премированию способствует признанию Сбера как со стороны клиентов, так и со стороны акционеров-инвесторов», — заключил экономист.

При этом в Сбере уже действуют несколько программ долгосрочного вознаграждения «для привлечения и удержания на период выполнения стратегии банка высококвалифицированных руководителей, сближению их финансовых интересов со стратегическими интересами банка и его акционеров», следует из сообщения банка. Такие программы действуют в Сбере с 2021 года. Программа реализуется ежегодными циклами и предусматривает выплату вознаграждения в трехлетнем периоде акциями Сбера.

Ранее Сбер отчитался о завершении выплат рекордных дивидендов за 2023 год. Общая сумма выплат составила 752 млрд рублей или 33,3 руб. на каждую акцию.