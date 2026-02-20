Эксперт Кузнецова объяснила правила заморозки блинов

Кузнецова: замораживать блины можно, но только правильно и порционно

Старший преподаватель кафедры «Пищевая безопасность» Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова заявила, что замораживать блины допустимо при строгом соблюдении температурного режима и правильной упаковке, сообщает RT .

По словам эксперта, заморозка — это компромисс между удобством и качеством. Основной риск связан не с самой процедурой, а с нарушением температурной дисциплины до и после нее.

«Блины — благоприятная среда для микрофлоры. Замораживать можно только полностью остывшие и свежеприготовленные изделия, причем быстро. Если продукт несколько часов простоял на столе, высокая микробная нагрузка сохранится», — сообщила Кузнецова.

Особую осторожность требуют блины с мясной, творожной и грибной начинкой. Влага и питательные вещества сокращают срок хранения даже в морозильной камере и требуют тщательного прогрева перед употреблением.

«Главный враг текстуры и безопасности — повторная заморозка. Кристаллы льда разрушают структуру теста, а при оттаивании выделившаяся влага становится средой для роста бактерий», — пояснила специалист.

Кузнецова добавила, что блины следует замораживать порционно, в герметичной упаковке с указанием даты, понимая, что по вкусу и текстуре они уступят свежим.

