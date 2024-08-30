Эксперт Колесник назвал 6 ошибок, которые мешают блогерам добиться успеха

«Одна из главных ошибок блогеров — это несистематичный подход. Ведение блога требует регулярности. Многие считают, что достаточно просто снять видео или написать текст, и блог сразу станет популярным. На самом деле нужно систематически создавать и публиковать контент, желательно каждый день или хотя бы 5 раз в неделю. Систематичность — ключ к успеху», — сказал Колесник.

Он добавил, что начинающие блогеры часто ошибаются, стремясь создать идеальный контент с дорогим оборудованием. Однако для качественного контента достаточно дневного света, недорогого микрофона и камеры телефона. Откладывание съёмок из-за ожидания покупки дорогостоящего оборудования ведет к потере времени и мотивации. Хороший контент можно создать и без дорогих средств.

«Не зная правил соцсетей, блогеры могут нарушать их и терять охваты. Например, в „ВКонтакте“ размещение ссылок на внешние источники может уменьшить видимость поста. Знание правил публикации на каждой платформе критично для успешного продвижения контента», — рассказал блогер.

По опыту Колесникова, неправильное оформление публикаций также является частой ошибкой. Если это видео, титры не должны выходить за границы экрана, а текст не должен быть слишком громоздким и трудночитаемым. Визуальная привлекательность и читабельность контента — важные аспекты успешного блога.

«Многие начинающие блогеры ожидают мгновенного успеха. В реальности нужно работать шаг за шагом, изучать других блогеров, набираться опыта и постепенно улучшать качество контента. Успех приходит не сразу, а по мере накопления опыта и роста аудитории», — разъяснил эксперт.

Колесников заключил, что часто блогеры боятся начинать, думая, что все ниши уже заняты. Несмотря на большое количество авторов в разных тематиках, всегда есть место для нового взгляда. Каждый блогер найдет свою аудиторию, которая оценит его уникальный стиль, подачу и личность.

День блога (Blog Day) отмечается ежегодно 31 августа. Идея праздника появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры — 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08). На сегодняшний день блогосфера — и российская, и мировая — это самая быстрорастущая часть интернета.