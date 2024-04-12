Эксперт Кладов: ужесточение миграционной политики в РФ может усилить коррупцию

Ужесточение правил въезда и пребывания в стране для мигрантов может спровоцировать рост коррупции в России, сообщил РИАМО эксперт по миграционной повестке и найму персонала, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Ранее фракция ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, который предусматривает аннулирование вида на жительство и разрешения на временное проживание в стране для мигрантов, если они совершили преступления любой степени тяжести. На данный момент аннулирование ВНЖ возможно лишь за совершение мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений.

«На наш взгляд, бороться с правонарушениями важно превентивными методами: выявлять нарушителей и штрафовать их сразу на границе, повышать эффективность работы правоохранительных органов. В целом работать над предотвращением правонарушений на территории РФ — вне зависимости от того, кем они совершены: иностранными гражданами или нет», — считает Кладов.

По его словам, важно разработать механизмы соблюдения закона, которые бы исключили рост социальной напряженности, страхов и проявлений коррупции нам местах.

«Крайне важно, чтобы законодательный механизм предотвращал проявления коррупции со стороны представителей власти, которые в случае реализации законопроекта ЛДПР могут воспользоваться большим числом рычагов давления на иностранных граждан в своих корыстных целях», — подчеркнул эксперт.

Он уверен в том, что предложенный законопроект усугубит проблему дефицита кадров в российской экономике.

«При этом, мы однозначно поддерживаем ужесточение запретов для иностранных граждан, совершивших правонарушения тяжкой и средней степени тяжести», — добавил Кладов.