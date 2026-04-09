Эксперт Голубева: сокращенной пятницы перед Пасхой не будет

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева рассказала, что сокращенного рабочего дня в пятницу, 10 апреля, перед Пасхой не будет, сообщает ТАСС .

«По нормам Трудового кодекса РФ (ст. 112) Пасха не отнесена к числу нерабочих праздничных дней», — объяснила эксперт.

Она отметила, что сокращенный рабочий день устанавливается всегда накануне нерабочего праздничного дня.

При этом работодатели при этом могут самостоятельно установить для работников такой сокращенный рабочий день по своему усмотрению.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

Ранее жители России массово отметили Пасху 5 апреля, ориентируясь на данные Google и других западных поисковых систем, которые указали дату католического праздника. Православная Пасха в этом году приходится на 12 апреля.

