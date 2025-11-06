Эксперт Эйсмонт: пролетевший ночью над Московским регионом болид был метеоритом

В ночь на 6 ноября жители Москвы и Подмосковья наблюдали в небе еще один яркий болид. Ведущий научный сотрудник отдела ИКИ РАН Натан Эйсмонт утверждает, что это был метеорит, сообщает SHOT .

По словам эксперта, небесное тело малых размеров могло оставить такой яркий свет при входе в атмосферу Земли. По одной версии, это был небольшой метеорит.

Также есть предположение, что жители Московского региона наблюдали фрагмент космического мусора. Это могла быть часть какого-либо аппарата, которая сгорела при входе в атмосферу. Ученые успокоили жителей: в обоих случаях объект не представлял угрозы.

Этот болид — уже второй за 10 дней. Ранее, 27 октября, жители Москвы и Подмосковья уже наблюдали метеорит, который пронесся над городами Центральной России и разрушился в атмосфере.

