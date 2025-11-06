Эксперт Эйсмонт: пролетевший ночью над Московским регионом болид был метеоритом
В ночь на 6 ноября жители Москвы и Подмосковья наблюдали в небе еще один яркий болид. Ведущий научный сотрудник отдела ИКИ РАН Натан Эйсмонт утверждает, что это был метеорит, сообщает SHOT.
По словам эксперта, небесное тело малых размеров могло оставить такой яркий свет при входе в атмосферу Земли. По одной версии, это был небольшой метеорит.
Также есть предположение, что жители Московского региона наблюдали фрагмент космического мусора. Это могла быть часть какого-либо аппарата, которая сгорела при входе в атмосферу. Ученые успокоили жителей: в обоих случаях объект не представлял угрозы.
Этот болид — уже второй за 10 дней. Ранее, 27 октября, жители Москвы и Подмосковья уже наблюдали метеорит, который пронесся над городами Центральной России и разрушился в атмосфере.
