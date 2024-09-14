Эксперт Денис Кусков научил россиян правильно хранить информацию в компьютере

Для того, чтобы быстро найти нужный файл на компьютере, нужно заранее позаботиться об организации хранения информации на своем устройстве. По словам генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, самым удобным способом является сортировка файлов по темам и времени, сообщает Sputnik .

«Людям, которые делают в месяц 10-20 документов, наверное, нет смысла иметь кучу папок. А людям, которые создают сотни материалов в месяц, целесообразно разбивать их на папки по темам и по времени. Для ускорения поиска также имеет смысл создавать папки, например, по названиям компаний, с которыми работаете», — посоветовал Кусков.

Эксперт также рекомендовал перемещать в папку «важное» все материалы, соответствующие данной маркировке. В папке «загрузки» можно оставлять все, что скачали из интернета, но не уверены, понадобится ли вам когда-либо эти файлы или нет.

Кусков также рекомендовал поддерживать порядок в памяти устройства, периодически просматривая ее и очищая от всего лишнего.