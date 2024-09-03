Эксперт: дело против Дурова ставит под угрозу существование всех соцсетей

Колумнист Семен Новопрудский считает, что дело против бизнесмена Павла Дурова и расследования в отношении Telegram ставят под сомнение существование социальных сетей и мессенджеров как бизнеса, сообщает BFM.ru .

Расследование против Telegram инициировали в Южной Корее. Оно затруднено, так как мессенджер не предоставляет данные аккаунтов не только южнокорейским властям, но и спецслужбам США.

По мнению эксперта, задержание Дурова во Франции угрожает планам самого Telegram. К расследованию подключатся многие страны с разными политическими режимами. При этом блокировки мессенджеров стали обычной практикой.

Государство не может простить глобальные сети за заработок вне государственной юрисдикции. Выйти на IPO без соблюдения законодательства страны, где размещены акции, не получится. Другая проблема для классической государственной системы — распространение контента, созданного при помощи ИИ.

Таким образом, дело Дурова, по мнению Новопрудского, это не столько про свободу слова, сколько про ведение бизнеса, который стремится контролировать любое государство.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дуров проявил чрезмерное количество свободы. Он довольно медленно прислушивался к рекомендациям Запада по поводу того, как ему модерировать Telegram. Было очевидно, что за его мессенджером однажды «придут» так же, как и за конкурентами.