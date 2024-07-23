Эксперт Бойко: штрафы за костры в Подмосковье должны быть выше в 5 раз

В Подмосковье штрафы за разведение костров в неположенных местах должны быть выше в пять раз, сообщил РИАМО эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

«Я бы штрафы еще больше сделал, раза в два, в три, в пять. Наверное, тогда это заставит все-таки людей задуматься о том, чтобы не разводить костры и обращать внимание на особый противопожарный режим, который у нас введен в связи с погодными условиями. Требуется, все-таки, строже к этому относиться», — сказал Бойко.

Он добавил, что если рассмотреть даже грубую статистику, то 60% пожаров — это человеческий фактор.

«Это говорит о том, что культура в области пожарной безопасности очень низкая. Хотелось бы, чтобы люди все же ознакомились с правилами противопожарного режима. Важно знать, как и где правильно разводить костры, какие технические средства нужно иметь при себе. Здесь нужно, чтобы люди приучали себя к культуре безопасности», — подчеркнул эксперт.

По его словам, если каждый человек даже на минуту задумается, то это повысит общую культуру безопасности. Итогом крупного пожара в лесу становится потеря больших территорий.

«Это и продукты горения, которые распространяются на огромные расстояния, достигая городских массивов, поселков или деревень. Это оказывает значительное влияние на людей. Поэтому каждый должен задуматься о том, какие могут быть последствия», — заключил специалист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что тренировки, которые проводятся в регионе по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Мы видим достаточно масштабные пожары в ряде регионов. <…> Чаще всего виной (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.