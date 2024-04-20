Эксперт: атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках

Разработчик устанавливаемой на отечественную бронетехнику модульной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» Станислав заявил, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года показала, что мировое сообщество зря смеялась над так называемыми «мангалами» на танках ВС РФ, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что у Тель-Авива большое количество комплексов для борьбы с беспилотниками, однако израильская бронетехника ими не оборудована.

«Это привело к тому, что в первые дни атаки ХАМАС „Меркавы“ (израильские танки — ред.) массово жгли копеечными дронами, которые мы уже давно научились подавлять», — сказал Станислав.

По словам разработчика, армия обороны Израиля была вынуждена оперативно устанавливать на танки «козырьки», также известные в народе как «мангалы». Таким образом можно сделать вывод, мировое сообщество совершенно зря смеялась над оборудованием российских танков.

Эксперт добавил, что еще полгода назад ни у одной армии мира не было возимой РЭБ, в том виде, в каком его придумали российские разработчики «Волнореза».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить темпы производства дополнительной защиты для танков на заводе в Омской области. Здесь производят танки и тяжелые огнеметные системы.