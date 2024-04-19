Шойгу поручил заводу в Омской области увеличить производство защиты для танков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить темпы производства дополнительной защиты для танков. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На заводе производят танки и тяжелые огнеметные системы. По словам Шойгу, когда здесь начинали программу по созданию дополнительной защиты для танков, занимались поиском сплавов и технических решений.

Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства. Сергей Шойгу Министр обороны РФ

Сейчас на заводе при производстве танков Т-80БВМ нового образца бронетехника уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Предприятие отгружает бронемашины с дополнительным модулем защиты башни.

На предприятие также по указу министра обороны РФ повысили защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения СВО. На данный момент к отправке в войска подготовили очередную партию бронетехники. Танки погрузили на железнодорожные платформы, их отправят бойцам в зону спецоперации.