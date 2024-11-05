Экс-журналистку «Дождя»* оштрафовали за сотрудничество с «Медузой»**
Фото - © Телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Бывшую журналистку телеканала «Дождь»* Маргариту Лютову оштрафовали за сотрудничество с «Медузой»**, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Журналистке инкриминировали ст. 20.33 КоАП РФ. Тимирязевский районный суд столицы признал Лютову виновной в участии в деятельности иностранной организации, которую признали нежелательной в РФ.
Женщине назначали административный штраф в размере 5 тыс. рублей.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в США. По ее словам, допросы граждан РФ на американской границе давно стали обыденностью.
* Признан Минюстом иноагентом
** Организация-иноагент, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ