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Экс-журналистку «Дождя»* оштрафовали за сотрудничество с «Медузой»**

Бывшую журналистку телеканала «Дождь»* Маргариту Лютову оштрафовали за сотрудничество с «Медузой»**, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Журналистке инкриминировали ст. 20.33 КоАП РФ. Тимирязевский районный суд столицы признал Лютову виновной в участии в деятельности иностранной организации, которую признали нежелательной в РФ.

Женщине назначали административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание российских журналистов в США. По ее словам, допросы граждан РФ на американской границе давно стали обыденностью.

* Признан Минюстом иноагентом

** Организация-иноагент, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ