Экс-жена Сафонова потребовала встречи с Путиным из-за «мужского лобби в РФ»
Бывшая жена футболиста Матвея Сафонова Анастасия обвинила в проблемах с выплатой алиментов «мужское лобби в России». По ее мнению, оно помогло Сафонову расторгнуть брак, не подписав заранее нотариальное соглашение об алиментах, пишет Baza.
Женщина предложила подписать бывшему мужу новое соглашение, согласно которому он будет перечислять ей на ребенка четверть дохода, при этом 70% из этой суммы будет направляться на специальный счет в банке на имя малыша. По условиям договора эти деньги можно будет снять только с письменного разрешения органов опеки.
Также Анастасия обратилась в ФСБ и попросила проверить, не лоббирует ли бизнес в России интересы французского футбола и не ставит ли их выше интересов российского ребенка.
Кроме того, бывшая жена футболиста отправила письмо в Генпрокуратуру и администрацию президента с просьбой записать ее на прием к Владимиру Путину.
Ранее бывший капитан футбольного клуба «Краснодар» официально перешел во французскую сборную «Пари Сен-Жермен», за которую планирует играть ближайшие пять лет.