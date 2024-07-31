Экс-жена Сафонова потребовала встречи с Путиным из-за «мужского лобби в РФ»

Бывшая жена футболиста Матвея Сафонова Анастасия обвинила в проблемах с выплатой алиментов «мужское лобби в России». По ее мнению, оно помогло Сафонову расторгнуть брак, не подписав заранее нотариальное соглашение об алиментах, пишет Baza .

Женщина предложила подписать бывшему мужу новое соглашение, согласно которому он будет перечислять ей на ребенка четверть дохода, при этом 70% из этой суммы будет направляться на специальный счет в банке на имя малыша. По условиям договора эти деньги можно будет снять только с письменного разрешения органов опеки.

Также Анастасия обратилась в ФСБ и попросила проверить, не лоббирует ли бизнес в России интересы французского футбола и не ставит ли их выше интересов российского ребенка.

Кроме того, бывшая жена футболиста отправила письмо в Генпрокуратуру и администрацию президента с просьбой записать ее на прием к Владимиру Путину.

Ранее бывший капитан футбольного клуба «Краснодар» официально перешел во французскую сборную «Пари Сен-Жермен», за которую планирует играть ближайшие пять лет.