Экс-жена Полонского пытается разделить с ним коммунальные счета в Москве

Юлия Дрынкина, бывшая жена бизнесмена Сергея Полонского, подала на него в суд, пытаясь разделить с мужчиной коммунальные счета в апартаментах «Золотые ключи» на Минской улице в Москве, сообщает « МК: срочные новости» .

Женщина проживает вместе с сыном в двухуровневой квартире площадью 117,1 кв. м. Коммунальные платежи обходятся недешево.

Дрынкина пыталась договориться с экс-супругом мирным путем, но тот не захотел решать проблему. Он не выходит на связь. К тому же Полонский задолжал около 3 млн рублей по алиментам.

Женщина обратилась в суд, чтобы разделить коммунальные платежи с бизнесменом, но там ей отказали. Проблема в том, что квартира находится в собственности у сына Полонского, 17-летнего Миракса.

По закону оплачивать за него ЖКХ должны родители. То есть пока мать платит по счетам, права ребенка не ущемлены.

В прошлом году управляющая компания дома, где расположены апартаменты, подала в суд на Полонского из-за долга за свет в размере 350 тыс. рублей. Так как сам бизнесмен уехал из России на Бали, иск был предъявлен и его экс-супруге Дрынкиной.