Экс-жена Паши Техника рассказала о состоянии рэпера

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Рэпер Паша Техник находится в стабильно тяжелом состоянии, рассказала его бывшая жена Ева Карицкая в видео, опубликованном в Telegram-канале музыканта.

Также она опровергала появившуюся в СМИ информацию о смерти рэп-исполнителя.

«Он жив, дышит с помощью аппаратов. Состояние критическое, но мозг функционирует», — рассказала она.

Также Карицкая отметила, что каждый день посещает госпиталь, где находится музыкант.

Знакомые заявляли, что несколько дней назад Паше Технику стало плохо в Таиланде. Предполагалось, что рэпер мог отравиться наркотиками, из-за которых он раньше неоднократно лежал в реабилитационных центрах и попадал в заключение.

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому из-за опасной для жизни ситуации, связанной с вдыханием наркотических веществ, после чего у него отказали легкие и началось заражение крови.

Подробнее о личности Паши Техника читайте в статье РИАМО.