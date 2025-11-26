Экс-замминистра обороны передаст государству усадьбу за 800 млн рублей

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13,5 лет колонии за хищения, намерен передать государству усадьбу Панкратово в Тверской области стоимостью свыше 800 миллионов рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката, Иванов не будет возражать против обращения имущества в доход государства, если компания «Оборонспецстрой» — основной инвестор проекта — также не станет препятствовать этому. Следствие рассматривает данную усадьбу как взятку.

Ранее Мосгорсуд признал Иванова виновным в хищении 216 миллионов рублей, выделенных на покупку паромов для Керченской переправы, а также 44,9 миллиона евро по фиктивным валютным операциям. Параллельно бывший замминистра проходит по второму делу о получении взяток на 1,3 миллиарда рублей, легализации средств и незаконном хранении оружия.

Вину по этим эпизодам Иванов не признает.

