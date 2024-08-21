Экс-замминистра обороны Булгакова оставили под стражей после апелляции

Московский городской суд не стал отменять постановление Басманного районного суда, который заключил генерала под стражу. Булгаков ранее подавал апелляцию на это решение, однако ее не удовлетворили.

Бывшего заместителя министра обороны обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Булгакова проверят на причастность к другим преступлениям. Генерала оставили под арестом, чтобы он не смог оказать помехи следствию.