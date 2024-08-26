Экс-заммэра Сочи Бурлева обвинили в том, что он устроил 90-е и «крышует» фирмы

Бывший заммэра Сочи Олега Бурлева обвинили в том, что он устроил в городе новые 90-е, подмял под себя все турфирмы, а несогласных запугал и разрушил им бизнес, сообщает Mash .

По словам сочинских предпринимателей, бывший временный глава города «крышует» местные туркомпании. Бурлев поднял ценник во всех фирмах на экскурсии и не пускает чужаков на этот рынок. Бизнес остальных предпринимателей оказался под угрозой.

Так, например, на Бурлева пожаловался Михаил Винюков. Его фирма предложила туристам более низкие цены на экскурсии и льготы. По его словам, Бурлеву такое не понравилось, после чего он начал угрожать Винюкову. Последний записал разговор на диктофон и отказался выполнять поставленные условия.

По словам бизнесмена, в ответ на это Бурлев велел администрации, чиновникам и горным курортам не сотрудничать с Михаилом. В июле ему и вовсе перекрыли выход в порт и не выдали судно для морских прогулок его клиентам. Отказало бизнесмену в этом руководство теплохода «Дагомыс».

Тогда Винюков обратился с предложением о сотрудничестве к независимой сочинской предпринимательнице Виктории Орлянской, но после этого и ее судну запретили стоянку в морском порту Сочи.

Местные бизнесмены продолжают жаловаться, что Бурлев мешает им зарабатывать.