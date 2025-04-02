Экс-заместителю губернатора Ростовской области Федотовой продлили арест

сегодня в 15:25

Суд в Москве продлил срок содержания под стражей экс-заместителю губернатора Ростовской области — министру финансов региона Лилии Федотовой по делу о превышении полномочий, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

О продлении меры пресечения ходатайствовали органы следствия. Суд удовлетворил прошение.

Федовой продлили срок содержания под стражей на 3 месяца. Женщина обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

При этом суд отказал адвокатам обвиняемой о смене меры пресечения на домашний арест.

По данным следствия, Федотова необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 1,9 млрд руб. В начале февраля женщину арестовывали на 2 месяца.