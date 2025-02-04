Замгубернатора Ростовской области Федотову арестовали на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения в отношении замгубернатора Ростовской области — министра финансов региона Лилии Федотовой по делу о превышении полномочий, сообщает РИА Новости .

Следствие ходатайствовало о заключении женщины под стражу на два месяца. Это связали с тем, что Федотова часто выезжала за границу, а ее сын проживает в Испании. Правоохранители посчитали, что подозреваемая может этим воспользоваться и скрыться от следствия.

В итоге суд удовлетворил ходатайство. Он заключил женщину под стражу на два месяца, до 2 апреля 2025 года.

Ранее в отношении Федотовой было возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

Женщина при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке. Ущерб бюджету региона составил 1,9 млрд рублей.