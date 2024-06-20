Экс-ведущую «Вестей» разыскивают после признания террористкой

сегодня в 13:45

МВД России объявило в розыск бывшую ведущую телепрограммы «Вести» Фариду Курбангалееву*. Карточка с личными данными журналистки появилась в базе розыска ведомства, сообщает «Вечерняя Москва».

На сайте МВД говорится, что Курбангалеева* разыскивается по статье Уголовного кодекса. Сейчас телеведущая, родившаяся в Казани, проживает за пределами России.

Курбангалеева* выступала против проведения СВО на Украине. Накануне казанскую журналистку внесли в перечень террористов и экстремистов.

До этого телеведущую Татьяну Лазареву* также внесли в список террористов и экстремистов. В отношении звезды возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.



* внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.