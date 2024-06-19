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Телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в список террористов и экстремистов, следует из базы данных ведомства.

Ранее МВД России объявило в розыск Лазареву. В отношении ведущей заведено дело об оправдании терроризма. Актриса после начала СВО покинула Россию.

Также в реестр внесли «Грузинский национальный легион» — подразделение, воюющее на стороне ВСУ.

*признана в России иностранным агентом.