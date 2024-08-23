Экс-вагнеровец ответил, приказывал ли Пригожин забрасывать гранатами жилые дома

Бывший боец ЧВК «Вагнер» заявил, что создатель военной компании Евгений Пригожин не отдавал приказов забрасывать жилые дома гранатами. По словам военного, в формировании действовали жесткие правила, регламентирующие обращение с гражданским населением, сообщает «ФедералПресс» .

«Те, кто об этом говорит, очевидно, гонятся за деньгами. Это невозможно в принципе — такого подхода в компании не было ни на каком периоде ее существования и быть не могло», — отреагировал бывший сотрудник частной военной компании.

Ровно год назад, 23 августа 2023 года, создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Вместе с бизнесменом разбились первые лица военной компании и три члена экипажа самолета Embraer Legacy.

В годовщину гибели Пригожина один из бывших «вагнеровцев» также озвучил новую версию гибели основателя ЧВК. По его мнению, бизнесмена могли убить спецслужбы НАТО.