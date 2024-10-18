Экс-телеведущая Курбангалеева* пытается в суде обжаловать статус иноагента

сегодня в 08:16

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* подала заявление в Замоскворецкий суд Москвы на обжалование статуса иностранного агента, сообщает РИА Новости .

Курбангалеева* также является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о ВС РФ. Ее объявили в международный розыск.

Ответчиком по делу выступит Минюст России. Дата заседания по этому делу еще не назначена.

Курбангалеева* покинула федеральное телевидение России в 2014 году, так она протестовала против возвращения Крыма. С началом спецоперации она открыто поддержала Украину.

*Признана Минюстом РФ и Росфинмониторингом иностранным агентом, террористом и экстремистом в России.