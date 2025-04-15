Экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали по делу о преступном сообществе

Суд арестовал бывшего совладельца «Азбуки вкуса» на два месяца

Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест Кирилла Якубовского, бывшего совладельца крупных ритейл-сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса», на срок 1 месяц 25 суток, сообщили в пресс-службе суда.

Бизнесмен обвиняется по части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Суд отклонил ходатайство защиты о применении более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Это решение было принято после рассмотрения материалов, представленных следственными органами.

Статья 210 УК РФ, по которой проходит Якубовский, предусматривает ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Максимальное наказание по этой статье достигает 20 лет лишения свободы.

Ранее суд вынес решение по трем фигурантам дела.