Экс-солистка группы «Мираж» призвала обязать мужчин жениться после секса

«Переспал три раза с девушкой — женись! Если современные мужчины хотят, чтобы женщины вкладывались в отношения 50 на 50, то пусть сначала распишутся. Посмотрим, как они себя поведут, в какую сторону побегут», — заявила певица.

По ее словам, женщины и мужчины получают именно то, что ищут. Так, «разводящие мужчины часто натыкаются на разводящих женщин», поэтому важно уметь сделать нравственный выбор.

Ранее священник Русской православной церкви заявил, что в пьянстве российских мужчин может быть виновата женщина, которая занимает главенствующее положение в семье. Также он дал совет россиянкам, за кого следует выходить замуж.