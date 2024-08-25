Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский виновен в гибели 700 тысяч украинских военных, пишет РИА Новости .

Ранее Зеленский заявил, что на Украине всегда будут помнить о погибших военных.

«Большинство из которых (украинских военнослужащих — Прим. Ред.) было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну», — написал Риттер на своей странице в X

По его словам, в в ходе конфликта погибли 700 тысяч украинских военных, и их будет еще больше.

«Их кровь на твоих руках», — отметил Риттер.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский снял провокационное обращение в День независимости своей страны.