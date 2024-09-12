Экс-президент Перу Альберто Фухимори скончался в возрасте 86 лет

Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер от онкологического заболевания, ему было 86 лет, сообщает «Царьград» .

«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу с Господом», — написала в соцсетях его дочь Кейко Фухимори.

Она попросила всех, кто ценил политика, помолиться о нем.

Экс-глава государства японского происхождения. Он был президентом Перу с 1990 года по 2000 год. После этого свыше 15 лет Фухимори пробыл в заключении за злоупотребление властью, коррупцию, а также преступления против человечности.

Мужчину освободили из тюрьмы в 2023 году. Такое решение было принято из-за тяжелой болезни Фухимори по гуманитарным основаниям.