Прозоров: Киев в 2014 г привлек боевиков с Майдана для действий против Донбасса

Бывший подполковник службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что киевский режим в 2014 году развязал военные действия против Донбасса, а затем привлек боевиков с Майдана для терроризированная мирного населения, сообщает РИА Новости .

Он рассказал, что в апреле 2014 года свои действия на территории Донецкой и Луганской областей начала боевики «Правого сектора»*. В Харькове против пророссийских мирных граждан действовали боевики «Социал-национальной ассамблеи», в которую входил депутат верховной рады Украины и будущий создатель террористической организации «Азов»* Андрей Билецкий.

Экс-офицер СБУ отметил, что также в апреле на базе подготовки нацгвардии Украины под Киевом из боевиков «самообороны майдана» был сформирован первый резервный батальон. Инициаторами выступили глава МВД Украины Арсен Аваков и начальник управления боевой и спецподготовки нацгвардии генерал-майор Сергей Кульчицкий.

По словам Прозорова, в конце апреля 2014 года резервный батальон выполнял досмотровые контрольные функции на блокпостах в Славянске. В мае были отмечены первые случаи мародерства, вымогательства и других преступлений против мирных граждан.

Также в мае Киев создал новые батальоны «Азов»*, «Днепр», «Шахтерск», «Миротворец».

«Именно вот эти боевики как раз и начали тот беспредел, по-другому не скажешь, против мирного населения Донбасса, который потом стал широко известен и приобрел просто массовый характер», — заключил Прозоров.

В пятницу днем на Коровинском шоссе в Москве неизвестные взорвали внедорожник Toyota Land Cruiser Прозорова. Предварительно, взрывное устройство было заложено под местом водителя. В результате взрыва экс-офицер СБУ получил незначительное ранение.

Силовики квалифицировали взрыв машины Василия Прозорова на севере столицы как покушение на убийство.

В 2018 году Прозоров переехал в Россию и последние годы занимался расследованиями преступлений киевского режима.



*организации признаны террористическими и запрещены в РФ.