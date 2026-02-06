Экс-невестка Ющенко с мужем — криминальным авторитетом не отдают долг в 1,5 млрд

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко вместе с мужем — криминальным авторитетом по прозвищу Ваха маленький взяли в долг и потратили на красивую жизнь 1,5 млрд рублей. Возвращать большую часть денег они не собираются, сообщает Baza .

В 2023 году депутат Заксобрания Краснодарского края РФ Алексей Сидюков дал в долг 1,523 млрд рублей Сергею Ефимцеву, который известен в криминальных кругах как Вахтанг Лалиашвили, Ваха маленький и Швиленок. Деньги были потрачены мужчиной на нужды семьи, частью которой в то время была жена Елизавета Ющенко.

На эти средства семья приобрела земельный участок в Московской области, несколько объектов недвижимости во Франции, машину Toyota Land Cruiser 300 и ювелирные украшения.

При этом семья криминального авторитета вернула только небольшую часть взятых денег. Параллельно супруги занялись бракоразводным процессом и решили срочно заключить брачный контракт.

Сидюков предположил, что супруги таким образом пытаются скрыть имущество и уклониться от выплаты оставшегося долга. При этом сроки по выплатам прошли и к займу набежали солидные проценты. Кредитор подал иск в суд. Сидюков потребовал вернуть с семьи 1,305 млрд рублей.

Сначала в данном деле фигурировал один заемщик — Ефимцев. Однако в итоге суд первой инстанции решил, что долг у семьи общий, несмотря на развод, и привлек еще и Ющенко.

Женщина с исковыми требованиями не согласна. Она заявила, что по брачному контракту дорогостоящее имущество перешло к экс-мужу, поэтому платить не намерена и собирается добиваться отмены решения суда.

