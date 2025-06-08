Экс-морпех собрал деньги для детского хосписа на марафоне с холодильником

Британец прошел 112 км с холодильником за спиной в память о любимой жене

45-летний бывший морской пехотинец Мэтт Джонс совершил невероятный 112-километровый переход по долине Лланголлен в Уэльсе, неся на спине 50-килограммовый холодильник, пишет портал «Чемпионат» .

Этот необычный марафон стал данью памяти его покойной супруги Сары, которая в 2018 году в шутку предсказала такой поступок, когда врачи рекомендовали Мэтту ограничить нагрузки после операции на тазобедренном суставе.

После внезапной смерти жены от сердечного приступа, оставившей его с четырьмя детьми, Джонс превратил семейную шутку в благотворительную акцию. Его 6-дневный подвиг собрал свыше 28 тысяч фунтов (более 3 млн рублей) для детского хосписа Hope House, который поддерживала Сара.

«Когда ноги горели от боли, я вспоминал ее улыбку — это давало силы идти дальше», — признался Мэтт, встречая финиш под аплодисменты детей и благодарных сотрудников хосписа.